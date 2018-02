Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - BioFach 2018, die weltweit größte, maßgeblichste und einflussreichste Fachmesse für Bio-Lebensmittel, fand vom 14. bis 17. Februar in Nürnberg statt. 2.900 globale Aussteller zeigten dort auf einer Fläche von 70.000 Quadratmetern Kunden aus allen Teilen der Welt die führenden Bio-Produkte aus den Bereichen Milchprodukte, Wein, Tee und Getreide.



Als einziges Milchprodukt der chinesischen Aussteller ist Deluxe Organic Milk das Aushängeschild für Bio-Lebensmittel in China vertreten und stellt die höchste Milchqualität des Landes dar.



Aufgrund wachsender Bedenken bezüglich Lebensmittelsicherheit und Umweltverschmutzung in den letzten Jahren sind Bio-Lebensmittel und organischer Lebensstil in der Bevölkerung immer beliebter geworden. In Einklang mit dem Markenkonzept "besseres Naturwissenschaftsverständnis für bessere biologische Ernährung" bietet Deluxe Organic Milk bessere Ernährung für ein gesundes Leben und Wachstum von Kunden mit hohen Qualitätsanforderungen.



Jede Milchpackung mit Deluxe Organic Milk enthält eine Vielzahl von Nährstoffen. Jedes Glas Milch kommt garantiert vom 40. nördlichen Breitengrad und 100 ml enthalten 3,6 g Eiweiß und 120 mg natürliches Kalzium. Die Holsteiner Milchkühe aus Australien bekommen nur ausgesuchtes Futter aus 12 Ländern und sind sowohl von China als auch von der EU zertifiziert.



Chinesische Kunden verbinden Deluxe Organic Milk schon immer mit erstklassiger Milch. Als Pionier und führender Hersteller hochwertiger Milch in China hat sich Deluxe Organic Milk verpflichtet, bessere Ernährung mithilfe exklusiver Farmen und ausgezeichneter Milchquellen zu liefern. In Zukunft wird Deluxe Organic Milk, das danach strebt, eine globale Milchmarke zu werden, seine Qualität durch Innovation und aktive Entwicklungsförderung in der Branche weiterhin verbessern.



