Baierbrunn (ots) - Arbeiten Sie beim Wiegen auch mit allen Tricks? Und wiegen sich nur morgens, nackt, nüchtern? Oder nutzen Sie Ihre Waage zur Übergepäckskontrolle und wuchten nur Ihren Koffer darauf? Wie waage-mutig sind Sie? Eine charmante Typologie finden Sie im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Egal, welcher Wiege-Typ Sie sind - einmal pro Woche das Gewicht zu kontrollieren, ist ausreichend. Es ist normal, dass es von Tag zu Tag etwas schwankt. Um sich von diesem Auf und Ab nicht irritieren zu lassen, genügt Experten zufolge eine gelegentliche - aber regelmäßige - Kontrolle. Am einfachsten gelingt das mit einem festen Wiege-Tag, an dem man immer zur gleichen Tageszeit auf die Waage steigt.



Eine Ausnahme bilden Patienten mit einer schweren Herz- oder Nierenschwäche: Sie sollten sich täglich wiegen. So lassen sich mögliche Wassereinlagerungen früh erkennen. Wer binnen eines Tages mehr als 500 Gramm oder innerhalb einer Woche mehr als zwei Kilogramm zunimmt, sollte zum Arzt gehen.



