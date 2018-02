Weltberühmte Hochschul-Lehre zum Nulltarif: Diese Kombination hat Deutschland zum besten Land für ausländische Studenten gemacht. Doch um diese auch im Land zu halten, muss die Bundesrepublik noch einen drauflegen.

Mit 18 Jahren kam Ahmed Jomaa von Tunesien nach Deutschland. Er wollte Karriere machen. "Die wirtschaftliche Lage in Tunesien ist hoffnungslos schlecht", sagt er. Das Problem: Er sprach kein Deutsch. Mittlerweile ist er 20 Jahre alt und studiert im zweiten Semester BWL mit dem Schwerpunkt Digitale Wirtschaft an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin.

"Die Sprache ist immer noch mein größtes Problem, aber sie verbessert sich im Laufe der Zeit", sagt er. Doch wieso wollte er unbedingt in Deutschland studieren? "Die deutsche Wirtschaft boomt. Die weltweit anerkannte Lehre gibt es hier zum Nulltarif", sagt Jomaa.

Aus diesen Gründen wurde Deutschland jetzt als Nummer-Eins-Ziel für ausländische Studenten ausgezeichnet. Das Study.EU Länderranking 2018, das der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt, bewertet für alle EU-Länder die Kategorien Lehre, Lebenshaltungskosten inklusive Studiengebühren sowie Leben und Karriere. Deutschland hat es zwar in keiner der Kategorien auf den ersten Platz geschafft, jedoch in allen Kategorien mindestens in die Top-Ten. An einer Stelle hakt es nach Einschätzung der Studienautoren jedoch: Im Bereich Leben und Karriere hinkt der Preis-Leistungssieger hinter Ländern wie Großbritannien, Schweden und Island hinterher.

Doch gute Leistungen in dieser Kategorie hat Deutschland bitter nötig. Denn gelingt die Integration in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt nicht, gehen die dann gut ausgebildeten Studenten wieder zurück in die Heimat. Nur die Hälfte der Absolventen bleiben auch in Deutschland. Aber auch die andere Hälfte wird gebraucht. Bis 2030 werden nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf dem Arbeitsmarkt fast zwei Millionen Arbeitskräfte mit Hochschulabschluss fehlen.

Die Hoffnung ruht auf Studenten aus dem Ausland, denn die Zahl der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...