Knapp drei Prozent Wochengewinn im DAX und mehr als fünf Prozent im TecDAX machten den Anlegern Freude. Nun steht der DAX genau in der Mitte zwischen der Unterstützung bei 12.000 Punkten und der nächsten runden Marke von 13.000 Punkten auf dem Weg zum Allzeithoch. Immerhin ist nach den Kursverlusten die notwendige Korrektur im DAX erfolgt. Was hat sich genau ereignet und was leitet man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...