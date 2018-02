FRANKFURT (Dow Jones)--Die SPD hat die Bankenaufsicht aufgefordert beim Deutsche Bank-Großaktionär HNA stärker durchzugreifen. So sagte Christine Lambrecht, stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, der Welt am Sonntag: "Beim HNA-Engagement bei der Deutschen Bank hat die Bafin erst sehr spät reagiert und will bis heute ihre Erkenntnisse nicht offenlegen". Die Bafin müsse "mitunter aufmerksamer und effizienter" arbeiten, um für mehr Transparenz am Finanzmarkt zu sorgen. Unter Führung der Sozialdemokraten soll das Finanzministerium künftig darauf hinwirken.

Die Europäische Zentralbank (EZB) und die BaFin prüfen, ob sie die Zuverlässigkeit von HNA durch ein sogenanntes Inhaberkontrollverfahren testen sollten. Die Prüfung läuft allerdings schon seit Monaten. Unklar ist, ob und wann sie abgeschlossen ist. Die endgültige Entscheidung, ob ein solches Verfahren eingeleitet wird, liegt bei der EZB.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2018 05:41 ET (10:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.