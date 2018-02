Der Bankensektor hat ein gemischtes Jahrzehnt hinter sich. Die Finanzkrise brachte viel Angst und Leid für eine Vielzahl von Anlegern. Einige Institutionen gingen unter, während andere gezwungen waren, auf staatliche Beihilfen zurückzugreifen. Viele Anleger standen am Ende mit hohen Papierverlusten da, was dazu führte, dass viele Anleger die Aussichten für den Sektor eher negativ einschätzten.

Leistungssteigerung

In den Jahren nach der Finanzkrise erlebte der Bankensektor jedoch eine Blütezeit. Die Geldpolitik hat dazu beigetragen, die Wirtschaftsleistung in den Industrieländern zu stabilisieren, wobei niedrigere Zinssätze das BIP-Wachstum ankurbeln.



Ebenso hat das Quantitative Easing dazu beigetragen, die Bilanzen einer Vielzahl von Banken zu verbessern. Viele ...

