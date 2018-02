München (ots) - Nach mehr als einem Jahr Haft ohne Anklage ist der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel wieder frei! Der Freilassung gingen umfangreiche Verhandlungen der Regierungen voraus. Das Auswärtige Amt bekräftigt, dass es keine "Deals" gegeben habe. Der Fall Yücel hatte das deutsch-türkische Verhältnis schwer belastet. Was bedeutet seine Freilassung nun für die Beziehung beider Länder?



Zu Gast bei Anne Will:



Ulf Poschardt, "Welt"-Chefredakteur Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages Sevim Dagdelen (Die Linke), stellvertretende Fraktionsvorsitzende Michael Roth (SPD), Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt Peter Steudtner, Menschenrechtsaktivist, saß mehrere Monate in türkischer Haft



