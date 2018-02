CAPE-Ratio: Auf unseren Artikel in Heft 02/2018 (Seite 16) über die günstigsten Aktienmärkte der Welt erreichten uns zahlreiche Leserfragen, was es mit dem dort zitierten CAPE-Ratio auf sich hat. Gastautor Urban Jäkle erklärt die Methode - und wie man sie am gewinnbringendsten einsetzt.

