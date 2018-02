Saarbrücken (ots) - In der Diskussion um die Neuausrichtung der Union hat der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach davor gewarnt, die Identität seiner Partei in Frage zu stellen. Bosbach sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Montag): "Das Konservative ist nicht der alleinige Markenkern der Union, aber es gehört dazu."



Seine Partei, so Bosbach, habe über Jahrzehnte gesagt, sie habe drei Wurzeln: "Eine christlich-soziale, eine liberale und eine wertkonservative. Soll das ab sofort nicht mehr gelten?" Bosbach, der auch Mitglied des konservativen Berliner Kreises in der Union ist, reagierte damit auf den stellvertretenden CDU-Vorsitzenden und nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet, der erklärt hatte, das Konservative sei nicht der Markenkern der Union.



