Zum Abschluss des 23. Spieltages in der 2. Bundesliga hat Nürnberg gegen Duisburg mit 3:1 gewonnen und damit das erste Mal seit dem zweiten Spieltag wieder die Tabellenführung übernommen. Hanno Behrens hatte den Club in der 8. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht und in der 24. Minute per regulärem Treffer nachgelegt.

Duisburg gelang in der 42. Minute noch der Anschlusstreffer durch Moritz Stoppelkamp und wurde auch ansonsten immer stärker. Als Eduard Löwen in der 71. Minute erhöhte war die Tabellenführung aber sicher. Düsseldorf ist verdrängt auf Platz zwei, Holstein Kiel auf Platz drei. Die weiteren Ergebnisse vom Sonntagmittag: SG Dynamo Dresden - Jahn Regensburg 1:0, Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin 1:0.