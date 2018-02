Berlin (ots) - Schwarzarbeit, schleppende Genehmigungen in den Behörden und die Bürokratie machen der Berliner Bauwirtschaft zu schaffen. "Eine Schule zu bauen, dauert in Berlin über zehn Jahre", sagte Klaus-Dieter Müller, Präsident der Fachgemeinschaft Bau, dem Tagesspiegel (Montagausgabe). Die Verwaltung leide unter einem eklatanten Fachkräftemangel, Ergebnis jahrelanger Personalsparmaßnahmen.



