In fernen Zeiten werden die Leute nicht glauben, was sie über einen Teil Europas, der Budesrepublik Deutschland hieß, an Geschichten lesen und von ihre Großeltern hören werden. Sie werden nicht glauben, dass dieses Land von einer Frau dominiert wurde, deren Partei verkündete, "Wir ordnen, steuern und begrenzen Zuwanderung", gleichzeitig aber die Frau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...