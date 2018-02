Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert die Münchner Sicherheitskonferenz aus deutscher Sicht:



Der ökonomische Riese im Herzen Europas soll mehr Verantwortung übernehmen, nachdem jahrzehntelang die USA die Sicherheit garantierten. Dazu wird Deutschland nicht nur von Washington, sondern auch von anderen EU-Staaten gedrängt. Es wird sich zeigen, ob die mögliche große Koalition künftig unter diesem Druck der Verbündeten auch noch so einig sein wird, wie Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Außenminister Sigmar Gabriel es in München waren. Und ob die künftige Regierung tatsächlich an den drei Säulen der Sicherheitspolitik - Diplomatie, Militär und Entwicklungshilfe - festhalten wird, ist ebenfalls noch nicht sicher. Wünschenswert wäre, dass bei diesem Thema die EU-Sicherheitspolitik deutscher und nicht französischer wird, also der entwicklungspolitische Aspekt eine größere Rolle spielt.



