Halle (ots) - Lange wird das "Bitte nicht stören"-Schild nicht mehr hängen können. Die internationale Ordnung, wie sie seit Jahrzehnten existiert, ist an vielen Stellen in Auflösung begriffen. In München ermahnten etliche Redner die Deutschen, dass sie mehr Verantwortung für Frieden und Stabilität übernehmen müssten. Deutschland ist nicht Amerika und steht deshalb in Krisen wie jenen in Syrien oder um das nordkoreanische Atomprogramm nicht in der ersten Reihe. Aber auf Deutschland wird es entscheidend ankommen, wenn Europa als Ganzes stärker als bisher für seine eigene Sicherheit einstehen will - bei sich zu Hause, in der weiteren Nachbarschaft und im Cyber-Raum.



