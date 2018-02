Liebe Leser,

HSBC knüpft nach dem ertragsschwachen Geschäftsjahr 2016 wieder an bessere Zeiten an. Im 3. Quartal verdiente die Bank rund 3,5 Mrd $, verglichen mit 40 Mio $ in der Vorjahresperiode. Neben dem anhaltend erfolgreichen Geschäft in Asien und dem rigorosen Sparkurs der vergangenen Jahre profitierte HSBC insbesondere auch vom Wegfall von Sonderaufwendungen. Von den bis Ende 2017 geplanten Kostensenkungen in Höhe von 6 Mrd $ waren per Ende September bereits 5,2 Mrd $ realisiert. ... (Volker Gelfarth)

