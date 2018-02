Nimmt der DAX den Schwung mit in die neue Woche?

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900).

Die vergangene Woche konnte den "Schrecken" des bisherigen Februarverlaufs etwas mildern. Knapp drei Prozent Wochengewinn im DAX und mehr als fünf Prozent im TecDAX ließen die Anleger wieder leicht jubeln. Sicherlich nur leicht, denn am Ende steht der DAX genau in der Mitte zwischen der Unterstützung bei 12.000 Punkten und der nächsten runden Marke von 13.000 Punkten auf dem Weg zum Allzeithoch. Immerhin ist nach den Kursverlusten ein Rücklauf im DAX erfolgt. Was hat sich genau ereignet und was leitet man aus der Charttechnik dazu ab?

Eine typische Korrekturwoche: Rücklauf im DAX erfolgt

Der Montag begann schon sehr stark und konnte die Verluste vom vergangenen Freitag (09.02.2018) letztlich ausradieren. Kurse über 12.200 Punkte (im Hoch sogar 12.379) ließen den Abstand zur runden 12.000 wieder größer werden. Dies war auch wichtig für die Anleger, um nicht in einen Panikmodus zu verfallen. Immerhin summierten sich die Kursverluste davor bereits auf mehr als 10 Prozent ab dem Allzeithoch betrachtet.

Damit schlich sich der Deutsche Aktienindex an den steilen Abwärtstrend der Vorwochen heran und setzte am Dienstag zu einem Bruch an. Dies hatte ich folgendermaßen in den sozialen Netzwerken skizziert:

Abwärtstrend DAX überwunden

Es gelang nur langsam und mühsam mit diversen Kämpfen zwischen Bullen und Bären. Hauptaugenmerk lag hierbei auf den US-Wirtschaftsdaten am Mittwoch um 14.30 Uhr. Im Vorfeld gab es fast keine Bewegungen, zu den Daten jedoch die große Entladung in einem Kursrutsch. Im Tief stoppte dieser erst bei 12.075 Punkten und führte im späteren Verlauf zu einem Reversal, welches den Markt sogar auf neue Tageshochs trieb. Im Nachgang sah dies schon alles sehr geordnet und nach einem klarem Trend aus.

DAX nach US-Daten mit Reversal

