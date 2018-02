Der Dax beendete seinen Handel am Freitag bei 12.451 und somit 105 Punkte über dem Schlusskurs 12.346 vom Donnerstag. Das Tief lag bei 12.368, das Hoch wurde bei 12.484 eingebucht. Nach einem unspektakulären Verfall am Freitag bleibt offen, wohin Dax in der kommenden Handelswoche steuert. Historisch betrachtet neigt Dax im ersten Quartal zu Extremen. Überblick im Monatschart Im März 2000 machte Dax ...

