Berlin (ots) - Deutschland ist umgeben von Freunden, es fühlt sich sicher. Ein reales Problem ist aber, dass die deutsche Zurückhaltung bereits das Sicherheitsgefühl diverser Partner aus EU und Nato beeinträchtigt. Der polnische Premier Mateusz Morawiecki sprach am Wochenende in München von "Trittbrettfahrern, die unter der Pax Americana leben und sich selbst genug sind." Es war klar, dass er damit vor allem die Bundesrepublik meinte, auch wenn er sie nicht ausdrücklich beim Namen nannte.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion christine.dankbar@dumont.de