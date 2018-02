Freiburg (ots) - Selten war der Ton auf internationalem Parkett so gereizt. Selten waren so viele Akteure so taub für die Stimmen der Vernunft. Und selten waren diese Stimmen der Vernunft so schwach. Man will sich nicht ausmalen, was nach den Ohrfeigen kommt. http://mehr.bz/khs41e



