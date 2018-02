Die Schweiz gilt als Paradies für virtuelle Börsengänge. Doch der Boom hat die Finanzaufsicht Finma auf den Plan gerufen.

Wer mit einem virtuellen Börsengang Kapital einsammeln wollte, hatte es in der Schweiz besonders leicht - bis jetzt. Am Freitag hat die Finanzaufsicht Finma eine Richtlinie veröffentlicht, der zufolge manche Initial Coin Offerings (ICOs) künftig ähnlich wie reguläre Börsengänge behandelt werden. Mit der Richtlinie will die Finma den Anlegerschutz verbessern.

Für virtuelle Börsengänge braucht es keine Banken oder Börsen: Wer mitmacht, wird über eine Blockchain registriert. Investoren zahlen mit Kryptowährungen wie dem Bitcoin und erhalten im Gegenzug sogenannte Token. Im vergangenen Jahr sammelten Unternehmen laut einer PwC-Studie so umgerechnet rund 4,6 Milliarden US-Dollar ein. Vier der zehn größten virtuellen Börsengänge ...

