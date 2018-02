Liebe Leser,

Schindler ist in den ersten 9 Monaten profitabel gewachsen. Erfolgreiche Sparmaßnahmen sowie das wachstums- und margenstarke Service-Geschäft haben den Preisdruck und die gestiegenen Materialkosten mehr als kompensiert. Der operative Cashflow ging dagegen um 17,5% auf 544 Mio SFr zurück. Verantwortlich war eine Zunahme des Nettoumlaufvermögens im 3. Quartal. Der Auftragseingang stieg um 5,3% auf 8,1 Mrd SFr. In allen Regionen hat der Konzern mehr Aufträge erhalten. In China, ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...