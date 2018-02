=== 07:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1Q, Ehningen *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis, Windsor 09:00 DE/CDU Deutschlands, Präsidiumssitzung, anschließend (11 Uhr) Vorstandssitzung, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar 14:30 DE/Kanzlerin Merkel und der Premierminister des Großherzogtums Luxemburg, Xavier Bettel, PK vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:30 DE/Weltbank-Präsident Jim Yong Kim und Kanzlerin Merkel, Turnusmäßiges Gespräch, Themen sind unter anderem die Reform der Weltbank und Investitionen für Afrika. Der Termin ist nicht presseöffentlich, Berlin 19:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und niederländischer Ministerpräsident Rutte, Pressestatements vor gemeinsamem Gespräch, Berlin - NL/Steinhoff International Holdings NV, Entscheidung des Berufungsgerichts in Amsterdam über Forderung der früheren Steinhoff-Partner OM Handels GmbH und MW Handels GmbH nach einer Sonderprüfung der Bilanz 2015/16 - US/CN/HK/Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in den USA, Schanghai und Hongkong geschlossen - DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 20.2.), Wiesbaden ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

