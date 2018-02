Zürich - 2017 verzeichnete die Zürich Versicherung in der Schweiz den Rekord von acht schweren Hagelereignissen. Die meisten Hagelkörner sind im Tessin gefallen. Es folgen die Kantone Bern und Aargau. Die aufgedeckten Betrugsversuche um Hagelschäden bei Autos nehmen zu.

Die Unwetter in der Sonnenstube der Schweiz von Ende Juni und Mitte August 2017 fielen heftig aus. Hagelkörner teilweise so gross wie Tischtennisbälle beschädigten über 3'200 Fahrzeugen von Zurich-Kunden und richteten allein im Kanton Tessin einen Schaden in der Höhe von über 11 Millionen Franken an. «Im Tessin, wo eigentlich Palmen wachsen und man von wenig Niederschlag ausgeht, hat es im Jahr 2017 am stärksten gehagelt», sagt Ralph Echensperger, Leiter des Bereichs Schaden bei Zurich Schweiz. Auf Platz zwei mit deutlichem Abstand folgt der Kanton Bern: 1'395 Zurich-Kunden meldeten 2017 Hagelschäden an ihren Fahrzeugen. Platz drei belegt der Kanton Aargau mit 1'135 Hagelschäden knapp vor dem Kanton Zürich mit 1'130 Meldungen. Mit Abstand am wenigsten Hagelschäden an Fahrzeugen hat es im letzten Jahr im Kanton Appenzell Innerhoden mit 3 und im Fürstentum Liechtenstein mit 2 gegeben.

Schäden in Höhe von 32 Millionen Franken

«Im Jahr 2017 haben insgesamt über 10'000 unserer Kunden einen Hagelschaden ...

