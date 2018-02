The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0250751 AUSNET SVCS H.P. 2028 BD00 BON AUD N

CA SIXF XFRA DE000A2G9HU0 SIXT SE ANL.18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABY8 DZ BANK CLN E.9452 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRZ4 DEKA GM ANL 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5LT1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2TF2 NORDLB FESTZINSANL.10/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0KZ2 LAND NRW MTN.LSA R.1455 BD02 BON EUR N

CA XFRA US126408HJ52 CSX CORP. 18/28 BD02 BON USD N

CA XFRA US126408HK26 CSX CORP. 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US126408HL09 CSX CORP. 18/68 BD02 BON USD N

CA XFRA USU2339CCX49 DAIMLER FIN.N.A.18/21REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1774629346 A.N.Z. BKG GRP 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1774694597 INTL FIN. CORP. 18/38 ZO BD02 BON MXN N

CA XFRA XS1777972511 NIGERIA, BUND. 18/30 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1777972941 NIGERIA, BUND. 18/38 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1778322351 SWEDBK HYPO. 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA K02 XFRA CA71529F1099 PERSHIMEX RES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA CPTA XFRA US19516Q2084 COLLPLANT SP.ADR/50 -,01 EQ00 EQU EUR N