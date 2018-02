The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU0000ATBHH9 ASIAN DEV. BK 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000BLB7AE8 BAY.LDSBK.OPF.R.20315 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4P86 LB.HESS.THR.CARRARA02Q/17 BD01 BON EUR N

CA T06A XFRA USU8812UAA98 TERRAFORM GL.OP.15/22REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0819243097 MORGAN STANLEY 12/18 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA US14042E3V09 CAP.ONE N.A. 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0592794597 VTB CAPITAL 11/18MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1366026323 HONEYWELL INTL 16/18 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1366739552 UTD TECHN. 16/18 FLR BD02 BON EUR N

CA 2MG XFRA GB00BYZX7449 THE MARKET.GP.PLC LS-,005 EQ00 EQU EUR N

CA FH5U XFRA LU0088298020 JPM-GL.SE.EQ.PL.A PE.ACDL FD00 EQU EUR N

CA JYJI XFRA LU0325073012 JPM-HB.EU.ST.JPMHES APAEO FD00 EQU EUR N