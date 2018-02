FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 19.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 19.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA FR0010386334 KORIAN S.A. INH. EO 5

VA92 XFRA IT0005319444 CREDITO VALTELLINESE

4QL XFRA CA6304051080 NAPEC INC.

XFRA CA49374C1086 KHALKOS EXPLORATION INC.