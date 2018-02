FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholungsrally beim Dax scheint auch in der neuen Börsenwoche weiter zu gehen. Der Broker IG taxierte den Dax am Montag rund zwei Stunden vor dem Start auf 12 548 Punkte und damit 0,77 Prozent über seinem Schlusskurs vom Freitag. Da hatte er mit weiteren Kursgewinnen eine starke Börsenwoche besiegelt. Fast 3 Prozent hatte er in den vergangenen fünf Handelstagen gewonnen.

Eine abgeklungene Schwankungsbreite, gemessen an diversen Volatilitätsindizes, gebe Anlegern wieder "grünes Licht" für Aktienkäufe, hieß es am Markt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial war am Freitag zwar kaum verändert und weit unterhalb seiner Höchststände vom Tage aus dem Handel gegangen. Positives gibt am Montag aber die Börsenentwicklung in Tokio vor.

Zu Wochenbeginn steht nur wenig auf der Agenda, zumal der Handel in den USA feiertagsbedingt pausiert. Auf Unternehmensseite sind Zahlen vom Ingenieursdienstleister Bertrandt zu verarbeiten. Daimler könnte wegen Medienberichten zu US-Ermittlungen zum Abgas-Skandal einen Blick wert sein./tih/jha/

ISIN DE0008469008

AXC0025 2018-02-19/07:26