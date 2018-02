(Im letzten Absatz wurde ein Wort eingefügt.)

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Exportmotor läuft vor allem dank einer hohen Nachfrage aus China weiter rund. Im Januar seien die Ausfuhren um 12,2 Prozent auf 6,1 Billionen Yen (46 Mrd Euro) gestiegen, teilte das japanische Finanzministerium am Montag in Tokio mit. Der Anstieg fiel damit höher aus als von Volkswirten erwartet. Hauptwachstumstreiber war ein starker Anstieg der Ausfuhren nach China.

Der Wert der Ausfuhren in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt legte um 31 Prozent auf knapp 1,2 Billionen Yen zu. In China waren vor allem Produkte aus der Chemie-, Halbleiter-, Maschinen- und Stahlbranche gefragt. China war damit für die japanischen Exportunternehmen das wichtigste Land. Nummer zwei waren die Vereinigten Staaten.

In die USA wurden Waren für knapp 1,1 Billionen exportiert - das Wachstum fiel hier mit 1,2 Prozent aber unterdurchschnittlich aus. Hier belastete unter anderem der zuletzt schwache Dollar, da deshalb von den in den Vereinigten Staaten erzielten Erlösen weniger in den Bilanzen der Export-Unternehmen wie Sony oder Toyota ankommt.

Japans starke Exporte - 2017 war das beste Jahr seit der Finanzkrise - sind ein wichtiger Grund für die zuletzt gut laufende Wirtschaft. Da die Unternehmen viel exportieren sind die Investitionen der Unternehmen hoch. Nach wie vor eher schwach ist die Nachfrage der Verbraucher./zb/jha/

