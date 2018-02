Der deutsche Aktienindex dürfte am Montag einen guten Wochenstart hinlegen. Banken und Brokern sehen den Dax zum Handelsstart rund 0,7 Prozent höher bei 12.548 Zählern. Am Freitag war der Dax dank guter Unternehmenszahlen 0,9 Prozent im Plus bei 12.451 Punkten ins Wochenende gegangen.

