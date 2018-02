Liestal - Eine Studie von bwa consulting in Bern Bern unterstreicht den wachsenden Sparbeitrag von Generika in der Schweiz. In 2017 betrugen die direkten mit Generika realisierten Einsparungen 415 Mio Franken, was eine Zunahme um 14% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Direkte und indirekte Einsparungen zusammengenommen leisten Generika schon heute einen Sparbeitrag von über 1 Mrd Franken jährlich. "Diese Entwicklung belegt eindrücklich, dass das aktuelle Preisfestsetzungssystem nachhaltig funktioniert" sagt Dr. Axel Müller, Geschäftsführer Intergenerika und Schirmherr der Allianz "Nein zu Referenzpreisen".

Diese Initiative vereint die wichtigsten Akteure des Schweizerischen Gesundheitssystems im Kampf gegen ein Referenzpreissystem für patentabgelaufene Arzneimittel, dessen Einführung der Bundesrat plant. Anfang Februar stiess das Schweizerische Konsumentenforum zu der Initiative dazu, zu deren Mitglieder SPO Patientenschutz, die Verbände der Ärzteschaft FMH und Apotheker pharmaSuisse, APA (Ärzte mit Patientenapotheke"), scienceindustries, der Wirtschaftsverband ...

Den vollständigen Artikel lesen ...