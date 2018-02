TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Viele Börsen in Asien sind an diesem Montag wegen Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen. In Japan setzten die Märkte ihre Erholung von ihrem jüngsten Rutsch fort. Der Leitindex Nikkei 225 in Tokio stieg um 2,0 Prozent auf 22 149,21 Punkte. Seit Jahresbeginn steht der Nikkei damit noch fast drei Prozent im Minus.

Der japanische Exportmotor läuft vor allem dank einer hohen Nachfrage aus China weiter rund. Im Januar legten die Ausfuhren kräftig zu. Japans starke Exporte - 2017 war das beste Jahr seit der Finanzkrise - sind ein wichtiger Grund für die zuletzt gut laufende Wirtschaft.

In vielen anderen asiatischen Ländern blieben die Börsen geschlossen, unter anderem in Hongkong. Auf dem chinesischen Festland sind die Märkte noch bis Mittwoch zu. Die Chinesen feiern das Jahr des Hundes.

Die Wall Street hatte sich am Freitag nach zuletzt fünf starken Handelstagen stabil ins verlängerte Wochenende verabschiedet. Allerdings war es ein holpriger Weg für den Dow Jones Industrial , der zeitweise mit fast einem Prozent im Plus lag, dann aber mit der Gewinnschwelle ringen musste. Letztlich schloss er nur minimal höher. Er fuhr damit immer noch einen Wochengewinn von mehr als 4 Prozent ein - der größte seit dem Wahlsieg von Donald Trump./jha/fba

