FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen. In den USA findet wegen des "Presidents Day" kein Börsenhandel statt.

DIENSTAG: In Schanghai bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Handelsminister Wilbur Ross strebt eine Reduktion der Stahl- und Aluminiumimporte in die USA an. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht an Präsident Donald Trump schlägt Ross als eine von mehreren Optionen vor, Importquoten für alle Einfuhrländer zu verhängen. Für Stahl soll die Quote demnach bei 63 Prozent des jeweiligen Importvolumens im Jahr 2017 liegen, für Aluminium bei 86,7 Prozent im Vergleich mit dem vergangenen Jahr. Die Quoten sind nur einer von mehreren Alternativvorschlägen, die Ross macht, um die heimische Stahl- und Aluminiumbranche zu stärken. Alternativ empfiehlt er etwa einen generellen Zolltarif von mindestens 24 Prozent auf Stahlimporte aus allen Ländern sowie einen pauschalen Tarif von mindestens 7,7 Prozent auf die Aluminiumimporte. Ein Alternativvorschlag laute auch, dass für Stahl- oder Aluminiumexporte aus einzelnen Ländern wie etwa Brasilien, China und Russland besonders hohe Einfuhrzölle erhoben werden. Deutschland oder die EU werden auf dieser Liste nicht genannt.

China hat den USA wegen der geplanten Einfuhrbeschränkungen für Stahl und Aluminium mit scharfen Reaktionen gedroht. "Wenn die endgültige Entscheidung der USA Chinas Interessen betrifft, werden wir die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um unsere Rechte zu verteidigen", erklärte Wang Hejun, ein ranghoher Vertreter des chinesischen Handelsministeriums.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 1Q, Ehningen

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis, Windsor

Im Tagesverlauf:

- DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der

Tarifverhandlungen (bis 20.2.), Wiesbaden

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H

- Koenig & Bauer AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Metro Stämme 0,70 EUR Metro Vorzüge 0,70 EUR

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 DE/Kuponfestsetzung neue Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2020 im Volumen von 5 Mrd EUR 11:00 SK/Auktion 1,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2031 Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2047 (offenes Volumen)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.746,60 0,42 Nikkei-225 22.149,21 1,97 Schanghai-Comp. Kein Handel DAX 12.451,96 0,86 DAX-Future 12.479,00 1,00 XDAX 12.486,28 1,00 MDAX 26.189,51 1,33 TecDAX 2.578,09 1,73 EuroStoxx50 3.426,80 1,10 Stoxx50 3.057,75 1,10 Dow-Jones 25.219,38 0,08 S&P-500-Index 2.732,22 0,04 Nasdaq-Comp. 7.239,47 -0,23 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,47 +71

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Händler zum Wochenauftakt. "Die Währung stützt", sagt ein Marktteilnehmer. Der Euro liegt mit 1,2413 Dollar an den Tiefs vom späten Freitag und deutlich unter den frühen Freitaghochs von 1,2550. Der DAX wird deutlich über dem technischen Widerstand von 12.480 Punkten erwartet, an dem er am Freitag mehrfach scheiterte. Der nächste Widerstand wird an der 200-Tage-Linie bei 12.747 Punkten gesehen. "Unterhalb bleiben die Bären im Vorteil", sagt Holger Struck von hs-livetrading zum übergeordneten mittelfristigen Bild. Der leichtere Euro dürfte vor allem die exportorientierten Werte stützen. Aber auch die Vorlagen für defensive Titel bleiben gut: In New York führten Versorger- und Pharmaaktien am Freitag die Gewinnerliste an.

Rückblick: Fester - Eine weitgehend überzeugend verlaufende Berichtssaison, die wieder sinkende Volatilität an den Börsen und die Beruhigung an der Zinsfront brachte die Käufer zurück an die Börse. Auch der schwächere Euro stützte. Einen Tag nach den starken Geschäftszahlen von Airbus folgten Kurszielanhebungen durch Analysten und ließen den Kurs um weitere 3 Prozent auf ein Rekordhoch steigen. Vivendi verloren dagegen 6 Prozent. Nach einem wie erwartet guten Jahr 2017 bemängelten Analysten bei Vorlage der Geschäftszahlen den fehlenden Ausblick. Von einer günstigen Margenentwicklung sprachen Teilnehmer bei Renault. Während der Umsatz die Erwartungen getroffen habe, liege der operative Gewinn leicht darüber. Die Renault-Aktie stieg um 2 Prozent. EDF legten um 4,6 Prozent zu. Trotz eines Umsatzrückgangs verdiente der Konzern im vergangenen Jahr mehr. Von guten Zahlen sprachen Marktteilnehmer auch bei Danone. Die Aktie stieg um 2,1 Prozent. Air France-KLM (minus 6,4 Prozent) schrieb dagegen wegen einer Einzahlung in den Pensionsfonds im vierten Quartal rote Zahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Für die Allianz-Aktie ging es um 0,6 Prozent nach oben. Nachdem zunächst der 2018er Ausblick an der Börse moniert wurde, setzten sich im Tagesverlauf die guten 2017er Zahlen durch. Deutsche Bank legten zwar um 0,4 Prozent leicht zu, Händler sprachen aber von einer fragilen Erholung. Sie verwiesen darauf, dass der chinesische Großaktionär HNA seinen Anteil weiter abgebaut hat und noch weitere Verkäufe folgen könnten. JP Morgan platzierte laut Händlern zwar 9,25 Millionen Aktien von Scout24 zu 36,50 Euro das Stück, die Aktie steckte das aber gut weg und schloss 1,1 Prozent höher bei 37,16 Euro. Positive Analystenkommentare schoben RIB Software um 8,2 Prozent nach oben. Nach einer Hochstufung auf "Buy" durch Kepler ging es für Hamburger Hafen um 8,3 Prozent aufwärts.

XETRA-NACHBÖRSE

Dass der XDAX im Vergleich zum DAX-Xetra-Schlussstand etwas zulegte, könnte dem weiter fallenden Euro geschuldet gewesen sein. Stahlwerte hätten nicht negativ auf Überlegungen der US-Regierung reagiert, die Stahlimporte zu begrenzen, hieß es bei Lang & Schwarz. Thyssenkrupp seien beispielsweise sogar etwas höher gehandelt worden, hieß es.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Zeigten sich die Indizes zwischenzeitlich etwas fester, ging ihnen im Verlauf etwas die Luft aus. Rückenwind kam von einer Reihe robust ausgefallener Konjunkturzahlen. Mit den guten Daten nimmt zwar auch das Risiko zu, dass die US-Inflation anzieht und deswegen womöglich die US-Zinsen schneller und stärker steigen, allerdings spielten die meisten Marktteilnehmer wie schon am Vortag vornehmlich die Konjunkturkarte. Dafür, dass das zuletzt die Aktien noch schwer belastende Thema Zinsanstieg in den Hintergrund geriet, sorgten sinkende Renditen am Anleihemarkt. Teilnehmer sprachen von opportunistischen Käufen, nachdem der jüngste Zinsanstieg die Renditen am Donnerstag auf ein Vierjahreshoch katapultiert hatte. Bei den Einzelwerten sorgte für Bewegung, dass die US-Regierung Optionen prüft, die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie vor der importierenden Konkurrenz zu schützen. Aktien aus dem Metall- und Rohstoffsektor legten deutlich zu. US Steel schossen um fast 15 Prozent nach oben, AK Steel um 13,7 und Nucor um 4,5 Prozent. Die Kurse von Stahlverarbeitern gaben dagegen nach. Caterpillar verloren 2,3 Prozent, Harley-Davidson 1,0 Prozent. Ford büßten 1,4 und General Motors 1,8 Prozent ein. Coca-Cola gewannen 0,4 Prozent. Der Getränkekonzern übertraf bei Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen des Marktes. Der Landmaschinen-Hersteller Deere, dessen Geschäftsentwicklung oft als eine Art Konjunkturindikator gilt, schnitt ebenfalls besser ab als gedacht. Die Aktie gewann 1,6 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17:09 Uhr EUR/USD 1,2407 -0,1% 1,2415 1,2449 EUR/JPY 132,25 +0,2% 131,99 132,02 EUR/CHF 1,1525 +0,1% 1,1511 1,1522 GBP/EUR 1,1297 -0,0% 1,1303 1,1284 USD/JPY 106,60 +0,3% 106,32 106,04 GBP/USD 1,4015 -0,1% 1,4033 1,4047 Bitcoin BTC/USD 10.559,26 -0,5% 10.610,88 10.074,54

Der Dollar holte einen Teil seiner Verluste aus dem bisherigen Wochenverlauf auf - unter anderem gestützt von neuen robusten US-Konjunkturdaten. Händler sprachen auch von Gewinnmitnahmen solcher Anleger, die zuletzt auf einen fallenden Dollar gewettet hätten. Der Dollar-Index legte um 0,6 Prozent zu. Der Euro kostete zuletzt 1,2415 Dollar, nachdem er im Tageshoch schon bis auf 1,2556 Dollar geklettert war. Zum Ende der Vorwoche lag der Eurokurs noch deutlich niedriger bei 1,2225. Viele Devisenanalysten wie die der ING glauben dennoch an ein Anhalten der übergeordneten Dollarschwäche. Die ING-Experten gehen davon aus, dass Anleger dem Dollar einen Risikoabschlag auferlegen werden wegen der Frage, wie US-Präsident Donald Trump sein Ausgabenprogramm finanzieren wolle. Die Analysten der Bank of America Merrill Lynch betonten, dass die geplanten US-Infrastrukturausgaben und die Steuersenkungen zwar kurzfristig dollarpositiv wirken dürften, aber allenfalls längerfristig negativ zu Buche schlagen könnten. Die jüngste Dollarschwäche könnte insofern davon ausgelöst worden sein, dass Anleger die längerfristige Entwicklung in den Fokus genommen hätten. Sie rechnen in den kommenden Monaten mit einem festeren Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,38 61,68 +1,1% 0,70 +3,2% Brent/ICE 65,38 64,84 +0,8% 0,54 -1,2%

Am Ölmarkt stiegen die Preise und setzten den Aufwärtstrend der Vortage fort. Die Selbstverpflichtung der Opec, an den vereinbarten Fördermengenkürzungen festzuhalten, wirke stützend, hieß es in Ermangelung sonstiger Erklärungen. Dass in den USA in der vergangenen Woche die Zahl der aktiven US-Ölbohrstellen um sieben stieg, bremste den Preisanstieg allenfalls leicht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 0,5 Prozent zu auf 61,66 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.346,73 1.347,22 -0,0% -0,49 +3,4% Silber (Spot) 16,66 16,66 +0,0% +0,00 -1,6% Platin (Spot) 1.011,75 1.005,55 +0,6% +6,20 +8,9% Kupfer-Future 3,23 3,25 -0,5% -0,02 -2,0%

Der Goldpreis wurde vor allem vom Dollarkurs bestimmt. Mit dem im Tagesverlauf deutlicher anziehenden Dollar kam er von seinen Tageshochs immer weiter zurück. Ein steigender Dollar macht das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum teurer. Dass die Renditen am Anleihemarkt sanken, womit das zinsloe Gold an Attraktivität gewinnt, stützte nicht. Die Feinunze kostete zuletzt 1.348 Dollar, 5 Dollar weniger als am Vortag.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

BREXIT

Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret warnt vor einem Deregulierungswettlauf mit Großbritannien nach dem Brexit. "Manche britischen Politiker rechnen sich ja Vorteile im Wettbewerb der Finanzplätze aus. Einen Deregulierungswettbewerb hielte ich aber für äußerst gefährlich", sagte Dombret der Tageszeitung Welt. "Wir brauchen gemeinsame Regeln, um Risiken im globalen Finanzsystem einzugrenzen. Es gibt keine rein nationalen Finanzsysteme mehr."

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Zahl der aktiven US-Ölbohrstellen ist in der vergangenen Woche um sieben gestiegen auf 798. Es war der vierte wöchentliche Anstieg in Folge auf das nun höchste Niveau seit April 2015. Dagegen sank die Zahl der aktiven Gasförderstellen im gleichen Zeitraum um sieben auf 177, wie der Ölbohrdienstleister Baker Hughes wie üblich am Freitag mitteilte.

RATING GRIECHENLAND

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsnote Griechenlands auf B von zuvor B- angehoben. Zugleich wurde der Ausblick am Freitagabend mit positiv angegeben. Die Bonitätswächter glauben, dass sich die Verschuldungslage des Landes mittelfristig verbessern wird und dazu beitragen wird, dass das BIP nachhaltig wächst. Zudem seien die politischen Risiken geringer geworden und die Regierung habe es geschafft, primäre Haushaltsüberschüsse zu erwirtschaften.

AUTOINDUSTRIE

Der Bund der Steuerzahler hat eine angemessene Beteiligung der Autoindustrie an den Kosten von Dieselmotoren-Umrüstungen gefordert.

BAYER

ist nach positiven Signalen der EU-Kommission zuversichtlich, die Genehmigungen der Kartellbehörden für die Monsanto-Übernahme zu bekommen. Auf die Frage, ob der Pharma- und Agrarkonzern einen Plan B habe, falls die EU-Kommission zu starke Auflagen mache, sagte Aufsichtsratschef Wenning: "Wir haben einen glasklaren Plan A, und der lautet: Wir wollen Monsanto übernehmen." Zugleich versicherte er, dass Bayer auch nach der Fusion keine grüne Gentechnik in Deutschland einführen werde.

DAIMLER

wird einem Zeitungsbericht zufolge in vertraulichen Unterlagen aus US-Ermittlungsakten in der Abgas-Affäre belastet. Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, existierten bei Daimler den Dokumenten zufolge gleich mehrere Software-Funktionen, um die gängigen US-Abgastests auf dem Prüfstand zu bestehen.

MORPHOSYS

und Galapagos sehen positive Ergebnisse aus einer klinischer Phase 1-Studie mit dem Antikörperwirkstoff MOR106. MOR106 sei in der Testreihe mit Patienten mit atopischer Dermatitis grundsätzlich gut vertragen worden.

SILTRONIC

will in diesem Jahr das hohe Niveau von 37 Prozent im Schlussquartal 2017 bei der operativen Marge noch übertreffen.

BERTRANDT

hat das Geschäftsjahr 2017/18 solide begonnen und sowohl mehr umgesetzt als auch mehr verdient. Die Prognose für das Geschäftsjahr per Ende September bestätigte das Unternehmen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal auf 248,5 Millionen von 245,8 Millionen Euro. Die Gesamtleistung kletterte um 1,3 Prozent auf 249,1 Millionen Euro, während das EBIT um 0,8 Prozent auf 17,8 Millionen Euro wuchs. Die EBIT-Marge sank auf 7,1 (Vorjahr 7,2) Prozent. Unter dem Strich verdiente Bertrandt 11,76 Millionen nach 11,60 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

SLM SOLUTIONS

Großaktionär Ceresio GmbH hat seine Beteiligung an dem Hersteller von 3D-Metalldruckern von 24,07 auf 16,77 Prozent gesenkt. Für den verbleibenden Aktienbesitz unterliegt Ceresio einer marktüblichen Haltefrist von 12 Monaten.

ADLER REAL ESTATE

will die niederländische Brack Capital Properties (BCP) NV, deren Aktien in Tel Aviv notiert werden, für umgerechnet 539 Millionen Euro übernehmen.

FIAT CHRYSLER

ruft mehr als 228.000 Pickup-Trucks wegen eines Getriebedefekts in die Werkstätten zurück. Im Dezember hatte das Unternehmen wegen desselben Problems 1,8 Millionen Autos zurückgerufen.

