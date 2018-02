Von Markus Fugmann

Die Erholung an der Wall Street erfolgte unter dünnem Volumen - und das setzt sich jetzt in Asien fort: der Anstieg des Nikkei nach starken Exportzahlen bringt die US-Futures nach oben in dünnem Handel (China feiert noch Neujahr) - daher dürfte der Dax im Bereich 12550 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...