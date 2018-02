LONDON (dpa-AFX Broker) - Barclays hat Akzo Nobel von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 84 Euro angehoben. Inzwischen sei es am Markt angekommen, dass ein möglicher Verkauf des Spezialchemie-Geschäfts einen weiteren Übernahmeversuch durch den US-Konkurrenten PPG nach sich ziehen oder zu einer stärkeren Konsolidierung führen könnte, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Montag vorliegenden Studie. Die potenziellen Vorteile einer Rekapitalisierung der Bilanz des Farbenherstellers seien es jedoch noch nicht. Dabei verwies er unter anderem auf die trotz eines ersten Übernahmeversuchs erlittenen Kursverluste der Aktie seit Mitte 2016./ck/ag

Datum der Analyse: 19.02.2018

ISIN NL0000009132

AXC0036 2018-02-19/08:07