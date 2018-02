IRW-PRESS: Montego Resources Inc.: Montego kündigt 500.000-Dollar-Finanzierung ohne Brokerbeteiligung an

Vancouver, B.C. - 16. Februar 2017 - Montego Resources Inc. (CSE: MY; FRA: 4MO1) (das Unternehmen oder Montego) kündigt eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Privatplatzierung) an, bei der bis zu 1.724.137 Einheiten (Einheiten) zum Preis von 0,29 Dollar pro Einheit begeben werden, um einen Gesamterlös von 500.000 Dollar zu generieren. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Emittenten (eine Aktie) und einem Stammaktienkaufwarrant des Emittenten (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ist ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant ist innerhalb eines Jahres fällig und kann in diesem Zeitraum zu einer Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,50 CAD eingetauscht werden.

Das Unternehmen plant außerdem eine Mehrzuteilungsoption, um das Platzierungsvolumen um zusätzlich bis zu 50 Prozent zu erweitern.

Im Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung können vom Unternehmen Finder's Fees oder Provisionen bezahlt werden. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für allgemeine betriebliche Zwecke sowie für die Exploration des Konzessionsgebiets Taylor verwendet.

Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass die Firma JCN Capital Corp (JCN oder der Berater) mit der Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden PR- und Anlegerkommunikationsplans beauftragt wurde, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens in der Öffentlichkeit zu steigern. Der Vertrag wird für zwölf Monate abgeschlossen und kann danach verlängert werden.

JCN Capital Corp ist ein angesehenes Beratungsunternehmen, das seine IR-Leistungen in erster Linie Rohstoff- und Technologieunternehmen anbietet. Die Firma ist vor allem auf unterbewertete, wachstumsorientierte Unternehmen spezialisiert und darum bemüht, deren Bekanntheitsgrad über ein breites Publikum bestehend aus Finanzberatern, Analysten, Fondsmanagern, Medienkontakten und Privatanlegern in ganz Nordamerika und Europa zu steigern.

Der Berater soll das Unternehmen vor allem bei brancheninternen Interessenten und Anlegern bekannter machen. Die Aufgabe von JCN wird darin bestehen, das Unternehmen in Fragen der Unternehmensentwicklung zu beraten, einen strategischen Marketingplan zur Steigerung des Bekanntheitsgrades bei den Investoren zu entwickeln, wirksame Kommunikationsmechanismen zu generieren und zu verbreiten, mit aktuellen und potenziellen Anlegern zu kommunizieren und generell Empfehlungen zu Fragen der Unternehmenskommunikation und des Marketings abzugeben.

Im Rahmen des verlängerbaren Abkommens hat sich das Unternehmen bereit erklärt, JCN zwölf Monate lang ein monatliches Honorar in Höhe von 4.000 Dollar zu bezahlen. Jede der Vertragsparteien hat nach Ablauf von 3 Monaten die Möglichkeit, die Vereinbarung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tagen zu beenden. Die Vereinbarung kann danach in beiderseitigem Einvernehmen erneuert bzw. verlängert werden.

Für das Board von Montego:

Kenneth Tollstam CEO

Montego Resources Inc. Suite 800-1199 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 3T5

T 604-283-1722 F 888-241-5996

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER BÖRSE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Montego Resources Inc. liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen. Montego Resources Inc. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

