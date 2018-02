Die EU verlangt von den Autobauern ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Durch Dieselskandal und SUV-Boom geraten diese aber unter Druck.

Auf der Motorshow in Detroit zum Auftakt des Autojahres ließ Daimler-Chef Dieter Zetsche seinen Zweifeln freien Lauf ließ. Mercedes strebe zwar weiterhin an, die CO2-Vorgaben aus Brüssel zu erfüllen. Doch garantieren könne das niemand mehr, sagte Zetsche. Nicht nur die Strafzahlungen könnten den Konzern, der zuletzt ein Rekordergebnis einfuhr, treffen. "Das ist nicht eine rein wirtschaftliche Frage, der Aspekt Reputation könnte auch eine Rolle spielen", ergänzte der Daimler-Chef.

Mit seinen Sorgen dürfte er nicht alleine sein. Fast alle Hersteller sind vom vorgegebenen Ziel, den Flottenschnitt der Neufahrzeuge auf 95 Gramm zu senken, noch deutlich entfernt. Das belegt eine neue Studie des Center of Automotive Management (CAM)der FHDW Bergisch Gladbach. Die Klimabilanz der Hersteller wird demnach immer bedenklicher. Der gesunkene Anteil des Diesels an den Verkäufen und die Vorliebe der Kunden für SUVs belasten die Klimabilanz.

In Deutschland, dem wichtigsten Automarkt der EU, ist der durchschnittliche Ausstoß im vergangenen Jahr nach einer langen Zeit des Rückgangs sogar um 0,4 Prozent auf 127,9 Gramm CO2 pro Kilometer gestiegen. Bei fast allen wichtigen Autoherstellern sind die Emissionen gestiegen. Die Ausnahmen sind rar.

Fiat

Die Italiener können schon heute von einer deftigen EU-Strafe ausgehen. Mit einem Wert von 135,1 Gramm CO2 sind die Italiener der klimaschädlichste Volumenhersteller in Europa. Immerhin ist es Fiat gelungen, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß von neuzugelassenen Fiat-Fahrzeugen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr entgegen des Trends um zwei Prozent zu senken.

Ford

Seit zwei Jahren steigt der CO2-Ausstoß der Amerikaner wieder. Ford ist einer der Verlierer der Dieselkrise: Der Dieselanteil an den Neuwagenzulassungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um satte 13,2 Prozent zurückgegangen, der bislang vor allem durch Benziner kompensiert wird. Weil gerade die neueren Diesel-Pkw aber verbrauchsärmer und demnach deutlich CO2-effizienter als Ottomotoren sind, wird das zur Belastung für die Klimabilanz. Ford erreichte 2017 damit einen Wert von 130,6 Gramm CO2 erreicht.

Opel

Zuletzt wurden Gerüchte laut, dass PSA von General Motors sogar eine Nachzahlung verlangen könnte. Die Klimabilanz der Rüsselsheimern fiel so schlecht aus, dass man in Paris wohl Nachzahlungen befürchtete. Opel konnte den Ausstoß seit 2009 zwar kontinuierlich senken, im letzten Jahr reichte es dann aber nicht mehr. Um 0,5 Prozent stieg der durchschnittliche Wert auf 128,7 Gramm CO2 an. Opel ist hier Opfer der eigenen Strategie. Genauer: dem Erfolg der SUV-Offensive. Mit Mokka X, Crossland X und Grandland X hat Opel gleich drei Modelle im Angebot, die sich steigender Absatzzahlen erfreuen.

Hyundai

Auch die Südkoreaner haben mit dem Santa Fe ein beliebtes SUV im Angebot, die CO2-Bilanz des Herstellers ist im vergangenen ...

