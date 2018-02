Zürich - Der Schweizer Real Estate Manager Procimmo SA hat für den «Procimmo Swiss Commercial Fund» mit Decathlon einen Mietvertrag in einer Liegenschaft in Villeneuve (VD) abgeschlossen. Decathlon und Procimmo SA unterzeichneten einen Mietvertrag über 10 Jahre für ein Sportgeschäft der Marke Decathlon in einem Gebäude in der Gewerbezone von «Pré-Neuf» in Villeneuve.

Im vormals von Top Tip (Coop-Gruppe) gemieteten Gebäude werden umfangreiche Renovationsarbeiten vorgenommen. Nach den Transformationsarbeiten entsteht ein neues Zentrum, das eine Diversität an kommerziellen Flächen bis hin zu Freizeitaktivitäten aufweisen wird.

Decathlon wird nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...