Mit einem Tagesgewinn von 0,9% zog der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am Freitag einen positiven Schlussstrich unter eine Woche, die neben einem Kursplus von 2,8% auch eine deutliche Stabilisierung in den Aktienmärkten mit sich brachte. Für den deutschen Leitindex ging es dabei vom Wochentief am Mittwoch bei 12.075 Punkten über zwei wichtige Hürden (12.330 sowie 12.400) zurück Richtung Norden, und das nächste Kursziel liegt bereits in Sichtweite.

