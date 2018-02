FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Bodenbildung in der Vorwoche ist der Bund-Future unverändert in die neue Woche gestartet. Nach Einschätzung der Anleihestrategen der Commerzbank stützt die Shortpositionierung am Terminmarkt. Aber auch auf Grund der üppigen Rückflüsse sei in den kommenden Tagen mit Kaufbereitschaft zu rechnen.

Der Start in die Woche verläuft auch mit Blick auf den Feiertag an der Wall Street bisher in ruhigen Bahnen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures notiert um 8.25 Uhr unverändert bei 158,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,51 Prozent und das Tagestief bei 158,43 Prozent. Umgesetzt wurden 6.319 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 3 Ticks auf 130,62 Prozent.

February 19, 2018 02:33 ET (07:33 GMT)

