Die Ölpreise setzen den Trend der vergangenen Tage fort - und steigen mit Gewinnen in die neue Handelswoche ein. Grund dafür ist die anziehende Weltwirtschaft.

Die Ölpreise sind am Montag mit Gewinnen in die Handelswoche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 65,29 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ebenfalls zur Lieferung im April stieg um 68 Cent auf 62,23 Dollar.

Damit ...

