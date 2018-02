Nachdem der DAX morgens noch an der 12.480er Marke scheiterte, kam es in den Wochenschluss hinein zu einem erfolgreicheren Versuch. In den Abend hinein überwand der DAX das 12.480er Level und hat somit aus technischen Gesichtspunkten den Vorteil zum Wochenstart in Richtung Long gedreht und als kurzfristiges Ziel die 12.650er Region auf der Oberseite aktiviert. Allerdings: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...