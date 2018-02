FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Montag im frühen Handel im Plus. Damit setzt er den Aufwärtstrend aus der Vorwoche zunächst fort. Positiv wäre, wenn er das Freitaghoch bei 12.527 Punkten herausnehmen würde. Auf Grund des Feiertages an der Wall Street verläuft der Handel allerdings noch mit angezogener Handbremse.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 44 auf 12.523 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.527 und das Tagestief bei 12.504 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.692 Kontrakte.

February 19, 2018 02:41 ET (07:41 GMT)

