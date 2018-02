Novartis treibt offenbar den Verkauf eines Teil des Generika-Geschäftes in den USA voran. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider berichtet, könnte die Sparte mit Nachahmer-Pillen bis zu 1,6 Milliarden Dollar in die Kasse spülen. Darüber hinaus hat Novartis neue vielversprechende Daten zum Hoffnungsträger Cosentyx veröffentlicht. Der Dividenden-Liebling steht vor einem starken Start in die neue Handelswoche.

