Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Exporteure starten schwungvoll ins Jahr

Die japanischen Exporte sind im Januar den 14. Monat in Folge gestiegen, unterstützt durch die anhaltende Nachfrage aus Asien nach Anlagen zur Halbleiterherstellung. Die Exporte lagen um 12,2 Prozent höher als im Vorjahr, wie das Finanzministerium mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur ein Plus von 11,0 Prozent erwartet. Japans Handelsbilanz wies für Januar ein Defizit von 943,4 Milliarden Yen aus und damit etwas geringer als die Schätzung eines Defizits von 1.004 Milliarden Yen.

EZB verhängt Moratorium über lettische ABLV Bank

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die lettische Bankaufsichtsbehörde angewiesen, der ABLV Bank Auszahlungen zu untersagen. Grund sei eine signifikante Verschlechterung ihre Finanzposition, teilte die EZB am Morgen mit. Hintergrund ist der Vorwurf der US-Behörden, das Institut betreibe Geschäfte, die gegen Abschnitt 311 des US Patriot Act verstießen. Das US-Finanzministerium hatte der ABLV Bank in der vergangenen Woche vorgeworfen, Geschäftsverbindungen nach Russland, der Ukraine und Aserbaidschan sowie Nordkorea zu unterhalten.

Bundesbank warnt vor Deregulierungswettlauf nach Brexit

Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret warnt vor einem Deregulierungswettlauf mit Großbritannien nach dem Brexit. "Manche britischen Politiker rechnen sich ja Vorteile im Wettbewerb der Finanzplätze aus. Einen Deregulierungswettbewerb hielte ich aber für äußerst gefährlich", sagte Dombret der Tageszeitung Welt. "Wir brauchen gemeinsame Regeln, um Risiken im globalen Finanzsystem einzugrenzen. Es gibt keine rein nationalen Finanzsysteme mehr."

Thailand BIP 4Q +4,0% gg Vorjahr (PROG +4,3%)

Thailand BIP saisonbereinigt 4Q +0,5% gg Vorquartal (PROG +0,7%)

Thailand BIP 2017 +3,9% (PROG +3,9%)

