Düsseldorf - Vor dem Verkaufstrigger beim US-T-Note-Future in Form der Tiefpunkte der letzten fünf Jahre bei knapp 123 hatten wir an dieser Stelle vielfach gewarnt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Das Unterschreiten dieser Signalschwelle habe auf Monatsbasis zum Abschluss eines Doppeltopps geführt, was den Druck auf das Rentenbarometer zusätzlich unterstreiche. Bestätigt werde die obere Umkehr zudem durch das negative Schnittmuster seitens der Glättungslinien der letzten 38 bzw. 90 Monate (akt. bei 127 12/32 bzw. 127 20/32). Und auch andere quantitative Indikatoren - wie z. B. RSI und MACD - würden unverändert zur Vorsicht mahnen. In dieser Gemengelage habe sich der Rentenfuture zuletzt mit großen Schritten dem Basisaufwärtstrend seit Ende der 1980er Jahre (akt. bei 120 00/32) genähert. Ein Bruch dieser Trendlinie würde für den nächsten Nackenschlag sorgen und den Weg bis zu den Tiefpunkten von 2009 und 2010 bei gut 114 ebnen. Der Blick auf die aktuellen CFTC-Daten - inzwischen sei das Ausmaß an spekulativen Shortpositionen im US-T-Note-Future auf ein recht hohes Niveau angewachsen - veranlasse Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt trotz ihrer zurückhaltenden Einschätzung den Stopp für bestehende Short-Engagements nachzuziehen. Prädestiniert hierfür sei die Nackenzone des beschriebenen Doppeltopps bei knapp 123. (19.02.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...