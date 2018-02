Erst wer deutlich korrigiert hat, wird ein neues Investment. Eine solche Möglichkeit sehen wir in Kopenhagen in einer Modeaktie, die zunächst 500 % Kursgewinn in drei Jahren schaffte, aber anschließend fast halbiert wurde: PANDORA.PANDORA wurde als Schmuckhersteller im Sommer 2011 an die Börse geführt. Die Kursrakete ist nachvollziehbar. Der Umsatz hat sich in dieser Zeit auf 2,6 Mrd. € verdrei- und der Gewinn auf 850 Mio. € versechsfacht. Charm-Armbänder waren der Knüller. Bei rund 80 € (umgerechnet) lässt sich das schon besser rechnen. Auf der Basis der aktuellen Gewinnschätzung ergibt sich ein KGV von 10. Aber: Modeprodukte sind nicht immer eine solide Basis, wenn das Programm nicht ausgeweitet und tragfähig wird. Darin liegt die Schwäche eines solchen Investments. Ob die Dänen dies also schaffen, wird die Wette für PANDORA mit brauchbaren Grunddaten, aber unklaren Perspektiven. Wir riskieren eine kleine Position.



