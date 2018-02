Lauda-Königshofen - Nach den herben Verlusten bei Kryptowährungen in den letzten Wochen könnte sich zumindest der Bitcoin im Bereich von rund 6.000 US-Dollar stabilisieren und am Wochenende sogar wieder über die Marke von 10.000 US-Dollar zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...