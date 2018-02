Wie angekündigt hat der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Habona nun die erste große Schlusszahlung der Fonds 02 und 03 geleistet. Anleger können sich über eine Überperformance freuen. Auch der US-Immobilien-Initiator TSO-DNL meldet Verkäufe.Habona: Fonds 02 und 03 mit einer Rendite von über neun ProzentHabona Invest hatte bereits im vergangenen Jahr den Verkauf der Immobilien der Habona Einzelhandelsfonds 02 und 03 an einen Spezialfonds der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) vermeldet. Bis Ende Januar 2018 sind nach Angaben des Initiators nun alle Immobilien der Fonds in den Besitz des Käufers übergegangen und alle Kaufpreise bezahlt worden. Nun haben die investierten Anleger die Auszahlung von 100 Prozent des Kommanditkapitals und der Plan-Ausschüttung für das zweite Halbjahr 2017 und damit die erste große Schlusszahlung über insgesamt ca. 45 Millionen Euro erhalten. Zusammen mit der zweiten Schlusszahlung der Fonds, die im Jahr 2019 erfolgen soll, haben die Anleger mit der Investition in die Fonds laut Habona von einer deutlichen Überperformance profitiert und jeweils Renditen von über neun Prozent p.a. erzielt. Insgesamt konnten die bereits nach Ablauf der 5-jährigen Laufzeit in der Auflösung befindlichen Habona Fonds 01 - 03 Rückflüsse von über 80 Millionen Euro an die Anleger generieren, dies bei einem Kapitaleinsatz von lediglich 54 Millionen Euro. Der aktuelle Habona Einzelhandelsfonds 06 hat in den ersten 4 Monaten der Platzierungsphase bereits ca. EUR 20 Mio. Eigenkapital platziert. Kein Vorgängerfonds hat bisher diese Platzierungsgeschwindigkeit erreicht. Wir rechnen in den nächsten Wochen und Monaten sogar mit einer noch stärkeren Nachfrage für den Fonds.

Den vollständigen Artikel lesen ...