Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit negativen Vorzeichen in die neue Woche gestartet. Damit legen die Aktien nach der kräftigen Erholung der letzten Woche, die den Leitindex SMI mit einem Plus von 3,5% zurück bis an die Schwelle von 9'000 herangeführt hatte, vorerst eine Verschnaufpause ein. In einem insgesamt freundlichen Börsenumfeld belasten die Index-Schwergewichte Roche, Novartis und insbesondere Nestlé mit Abgaben das Schweizer Geschäft. Demgegenüber rücken Finanztitel weiter vor.

Die Nervosität an den internationalen Finanzmärkten habe nach dem Kurssturz von Ende Januar und Anfang Februar nachgelassen, so ein Händler. Dies zeige sich auch anhand der sinkenden Volatilität. So liegt der Volatilitätsindex VSMI in der Schweiz noch bei rund 16 Punkten, nachdem er bis vor zehn Tagen von Zinssorgen getrieben auf beinahe 28 Zähler geklettert war. Die Angst vor steigenden Zinsen sei an den Börsen allerdings noch präsent, warnt ein anderer Experte. So richte sich der Fokus auf die Publikation des Protokolls zum jüngsten Zinsentscheids in den USA. Es soll weitere Aufschlüsse über die künftige Geldpolitik der Fed liefern.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 09.30 Uhr 0,15% auf 8'972,87 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), der die grossen Werte weniger stark gewichtet, gibt nur moderat um 0,03% auf 1'476,66 nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) büsst 0,13% auf 10'340,43 Punkte ein. Von den 30 wichtigsten ...

