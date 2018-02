Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit negativen Vorzeichen in die neue Woche gestartet. Damit legen die Aktien nach der kräftigen Erholung der letzten Woche, die den Leitindex SMI mit einem Plus von 3,5% zurück bis an die Schwelle von 9'000 herangeführt hatte, vorerst eine Verschnaufpause ein. In einem insgesamt ...

